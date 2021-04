[아시아경제 김대현 기자] 미원에스씨는 8일 보통주 5000주를 주당 11만2350원에 우리사주 조합에 매각한다고 공시했다. 처분 예정금액은 합계 5억6175만원이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr