[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 8일 무안군 일로읍 소재 아동복지시설에 신개념 전기 국소 화재 초기 대응용 소화기인 붙이는 소화기 및 생활용품을 기부했다고 밝혔다.

이번 기부는 무안소방서가 2020년 전라남도 소방관서 종합평가에서 우수관서 부상 일부를 활용 붙이는 소화기 및 생활용품을 마련해 아동들이 안전 속에서 꿈을 이루는 기반을 조성하기 위한 마음에서 시작했다.

나온영 원장은 “평소 무안군의 안전을 위해 최선을 다하는 소방서 직원들에게 감사하다”며 “아동복지시설을 대표해서 무안소방서 직원들의 따뜻한 마음을 아이들에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr