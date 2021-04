세계산림총회 내년 5월 서울 개최 확정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 코로나19 확산으로 한차례 미뤄졌던 세계산림총회 일정이 내년 5월로 확정됐다.

산림청은 내년 5월 2일~6일 서울 코엑스에서 ‘제15차 세계산림총회’를 개최한다고 8일 밝혔다.

총회는 산림분야에서 가장 큰 규모의 국제회의로 6년마다 개최된다. 제15차 총회는 애초 우리나라에서 내달 개최될 예정이었지만 국내외 코로나19 확산 상황을 고려해 잠정 연기됐다.

총회 일정 연기에 따라 산림청이 그간 준비해 온 총회 관련 논문, 포스터 및 동영상 초록 접수 및 부대행사 접수 일정도 미뤄져 이달 말부터 2개월간 진행될 예정이다.

내년 총회에 관한 기타 자세한 내용은 총회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

산림청 박은식 총회 준비기획단장은 “총회는 산림분야에서 가장 중요한 국제행사로 손꼽히며 참여국도 세계 160개국에 이른다”며 “산림청은 총회를 성공적으로 개최해 국격을 높이고 산림분야의 외교적 입지를 강화할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

