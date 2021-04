에스티팜, 제네반트 사이언스와 손잡고 코로나19 mRNA 백신 개발 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 동아쏘시오그룹 계열사인 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 86,600 전일대비 6,100 등락률 +7.58% 거래량 495,831 전일가 80,500 2021.04.08 12:58 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 신약 개발 전문 회사 '레바티오 테라퓨틱스' 설립[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일에스티팜, 90억원 규모 원료의약품 공급 계약 close 이 코로나19 백신 개발을 위한 기술 도입 계약을 체결했다.

에스티팜은 제네반트 사이언스와 지질 나노입자(LNP) 약물 전달체 기술 도입에 관한 비독점적 라이선스 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. LNP 약물 전달체 기술은 코로나19 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 개발 및 상업화에 필수적인 기술로 꼽힌다.

이번 계약을 통해 에스티팜은 한국, 일본 등 아시아 12개국에서 제네반트의 LNP 약물 전달체 기술을 이용해 코로나19 mRNA 백신을 직접 개발하고 생산할 수 있는 권리를 확보하게 됐다. 제네반트는 에스티팜으로부터 계약금과 기술이전 비용을 포함해 코로나19 mRNA 백신 개발 및 상업화에 따른 마일스톤으로 최대 1억3375만달러(약 1494억원)를 받게 될 예정이다.

이번에 에스티팜이 도입하게 된 제네반트의 LNP 약물 전달체 기술은 안전성과 유효성이 임상으로 검증된 만큼, 에스티팜은 코로나19 mRNA 백신 개발 및 상용화를 신속하게 추진할 수 있게 될 전망이다.

에스티팜 관계자는 “mRNA 백신은 변이된 염기서열만 교체하면 가장 신속하게 중화항체를 유도할 수 있는 백신 플랫폼 기술"이라며 “LNP 약물 전달체 기술을 적용하여 기존 코로나19 mRNA 백신뿐만 아니라, 남아프리카공화국과 브라질 변이 바이러스 등에 최적화된 mRNA 백신의 자체 개발과 상업화를 검토 중"이라고 설명했다.

한편 에스티팜은 mRNA 백신 대량 생산을 위한 전용 GMP 공장을 증설하고 있다. 올해 상반기 중 완료되면 화이자 코로나19 백신 기준 연간 240만회분의 mRNA 원료를 생산할 수 있게 된다. 또한 연간 1억2000만회분 규모의 설비 증설도 검토 중이다.

