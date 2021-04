떠나는 김종인 "국민의힘에 당권 욕심 부리는 사람 많아"

"승리라고 착각하면 사분오열된다"… 내부 분열과 반목 지적

[아시아경제 박준이 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 8일 퇴임사를 통해 "국민의힘 내부에 오로지 당권에 욕심을 부리는 사람이 많다"고 직언했다. 그는 '재보궐 선거 승리'라는 성과를 이뤘지만 당 내에 잔존하는 분열과 반목이 언제든 위험 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다.

김 비대위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "오늘 국민의힘 비대위원장으로서의 제 소임을 다하고 물러난단 말 드리려고 이 자리에 섰다"고 퇴임 의사를 밝혔다.

그러면서 "이번에 국민들의 압도적 지지로 서울, 부산 재보궐 선거에서 승리함으로써 정권 교체와 민생 회복을 위한 최소한의 기반을 만들었다고 생각한다"며 "저는 이제 자연의 위치로 돌아간다"고 밝혔다.

이어 국민의힘을 향해 "지난 1년간 국민의힘은 근본적인 혁신, 변화 위해 나름대로 노력했지만 아직 부족한 점 투성이"라며 "가장 심각한 문제는 내부분열과 반목"이라고 지적했다.

또 "서울시장 경선에서 봤듯이 정당을 스스로 강화할 생각을 하지 않고 외부 세력에 의존한다든지, 당을 뒤흔들 생각만 한다"며 "국민의 눈살 찌뿌리게 하는 욕심, 갈등이 언제든 재현될 조짐이 보인다"고 진단했다.

그는 "이번 선거 결과를 국민의 승리로 겸허히 받아들이지 않고 자신들이 승리한 거라 착각하며 개혁의 고삐를 늦추면 당은 다시 사분오열"된다며 "정권교체와 민생 회복을 이룩할 천재일우의 기회가 소멸될 것"이라고 강조했다.

김 비대위원장은 이날 국민의힘 의원총회를 마치고 기자들과의 자리에서 "당이 좀 단합되어서 일치된 방향을 향해 같이 힘을 합쳐나가자는 뜻에서 이야기를 했다"며 "결국 제1야당으로서 내년 대통령 선거에서 (발휘해야 할) 정권 교체의 책임감이 부족하기에 그런 책임감을 (갖기) 위해선 어떻게 해야 하는지를 말하는 것"이라고 설명했다.

