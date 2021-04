[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 정부가 8일부터 60세 미만 아스트라제네카 백신 접종대상자에 대해 접종을 연기한 결정에 대해 오규석 부산 기장군수가 60세 이상 등 전 국민도 안전성 확보 때까지 같이 보류해야 한다고 주장했다.

오 군수는 “60세 미만 아스트라제네카 백신 접종대상자 접종을 한시적으로 보류하는 정부의 결정에 대해 적극 환영한다”며 “지금 전 국민이 아스트라제네카 백신에 대해 불안감이 큰 상황이어서 백신의 안전성이 확보될 때까지 전 국민 접종을 보류하라”고 정부에 요구했다.

오 군수는 “국민의 안전과 생명보다 더 중요한 가치는 없는 것처럼 아스트라제네카 백신 접종 안전성 확보가 우선”이라고 강조했다.

