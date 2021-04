서울 출구조사 결과 20~30대, 절반 이상 吳 지지

與 콘크리트 지지층 40대, 1%포인트 초접전

[아시아경제 오주연 기자] 서울시장 보궐선거에 대한 방송사 출구조사 결과, 20대와 30대 유권자 절반 이상이 오세훈 국민의힘 후보를 지지한 것으로 나타났다. 여당의 '콘크리트 지지층'으로 분류됐던 40대에서는 박영선 더불어민주당 후보의 득표율이 다소 높을 것으로 전망됐지만, 오 후보와의 격차가 불과 1%포인트에 그쳐 초접전을 보였다.

7일 방송 3사(KBS, MBC, SBS)는 한국방송협회 산하 KEP(Korea Election Pool, 방송사공동예측조사원회)가 실시한 서울·부산시장 보궐선거 출구조사 결과를 이 같이 공표했다. 입소스, 코리아리서치인터내셔널, 한국리서치 등 3개 조사기관이 수행했다.

이번 출구조사에서 오 후보는 59.0%의 득표율을 거둬 박영선 더불어민주당 후보(37.7%)를 상대로 승리를 거두는 것으로 나타났다.

연령별로 보면 40대를 제외한 모든 세대에서 오 후보의 득표율이 높을 것으로 관측됐다.

20대의 경우 박 후보 33.6%, 오 후보 55.6%로 조사됐다. 30대에서는 박 후보 38.7%, 오 후보 56.5%로 나타나 20~30대 유권자에서 절반 이상이 오 후보를 지지한 것으로 나타났다.

60대에서는 오 후보 71.9%를 얻어 27.2%를 기록한 박 후보를 크게 앞서는 것으로 예측됐다.

40대의 경우 박 후보 49.3%, 오 후보 48.3%로 조사됐다.

