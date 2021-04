무협, 국내 친환경 기업 글로벌 ESG 시장 진출 지원 수출상담회

7일 코엑스서 화상으로 개최

중국·베트남 등 5개국 바이어 참가

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 7일 서울 코엑스 스타트업 브랜치에서 국내 친환경 기업의 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 시장 진출을 지원하기 위한 '친환경·그린뉴딜 제품 화상 수출상담회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 상담회에는 태양광 패널과 전지, 친환경 소비재 및 건축자재, 친환경 설비 등 ESG 관련 분야의 국내기업 21개사와 중국, 말레이시아, 베트남 등 5개국 14개 바이어가 참가했다.

식품용 종이 소재로 친환경 빨대를 생산하는 민영제지 관계자는 "대표 제품 '마이빨대'로 미국 식품의약국(FDA)과 글로벌 인증·시험·검증업체 SGS로부터 인증을 받았다"면서 "중국이 올해 초부터 일회용 플라스틱 빨대 생산과 판매를 금지하고 위반 시 영업정지 또는 취소 등의 제재를 내리고 있어 이를 기회로 삼아 중국 진출에 적극적으로 나설 예정"이라고 말했다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "최근 유럽연합(EU)이 유럽 기업뿐만 아니라 해외 기업에까지 전 공급망의 환경·인권 실사를 의무화하는 법률 제정을 추진하는 등 코로나19 이후 ESG가 중요한 이슈로 떠올랐다"면서 "특히 탄소배출 저감 등 환경문제가 부각되면서 친환경·신재생에너지 제품에 대한 관심과 수요가 증가하고 있어 준비된 기업들에게는 새로운 기회가 될 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr