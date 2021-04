[아시아경제 공병선 기자] 삼화페인트 삼화페인트 000390 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 350 등락률 +2.59% 거래량 892,479 전일가 13,500 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼화페인트공업, 주당 150원 현금배당 결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼화페인트, 페인트 테마 상승세에 19.43% ↑ close 는 ‘플루오로설포닐기를 함유하는 카보네이트 화합물, 이의 제조방법 및 용도’에 대한 특허권을 취득했다고 7일 공시했다.

삼화페인트 측은 화합물이 리튬 이차전지용 전해액 첨가제로 사용돼 높은 충방전 효과를 나타내는 등 전지성능의 효과 향상을 기대할 수 있다고 설명했다.

