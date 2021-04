국내에서 코로나19 백신을 접종받은 뒤 혈전증 진단을 받은 사례가 1건 추가됐다. 국내 3번째 신고 사례다.

코로나19 예방접종대응추진단(이하 추진단)은 7일 "지난 5일 신고된 중증사례 중 1건이 혈전증 진단을 받아 조사 중"이라고 밝혔다.

접종 후 혈전증 진단을 받은 사람은 의료기관에서 종사하는 20대 여성으로, 지난달 17일 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞았으며 이후 12일만인 같은 달 29일 증상이 발생해 당국에 신고했다. 추진단은 현재 이 여성이 평소 앓아 온 지병(기저질환)이 있는지에 대해 조사를 진행하고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr