한국화이자, '화이자 사랑의 장학금' 전달

[아시아경제 이춘희 기자] 한국화이자제약은 대학생 인재 후원을 위한 ‘2021 화이자 사랑의 장학금’ 3300만원을 주한미국상공회의소 산하 미래의동반자재단에 전달했다고 7일 밝혔다.

한국화이자제약은 2002년부터 미래 한국 사회의 주역이 될 학생들을 후원하기 위해 정기적 사회 공헌 활동으로 화이자 사랑의 장학금을 운영해 오고 있다. 올해로 20회를 맞이한 장학금은 임직원의 자발적 참여를 통해 마련되며 주한미국상공회의소 산하 미래의동반자재단에 기탁돼 재정적 어려움을 겪고 있는 대학생 중 우수한 인재들의 학업을 지원하는 데 쓰이고 있다.

한국화이자제약은 20년 동안 약 39억8500만원의 장학금을 842명의 학생들에게 전달했다. 이번에는 지난 한 해 동안 3328만원의 장학금을 마련해 국내 대학생 28명을 지원한다.

오동욱 한국화이자제약 대표이사는 "화이자 사랑의 장학금을 통해 우수한 학생들이 꿈과 희망을 펼치며 앞으로 대한민국을 이끌어 가는 인재로 성장하길 바란다"며 "앞으로도 한국화이자제약은 ‘환자들의 삶을 변화시키는 혁신’을 바탕으로 지역사회 발전에 기여하기 위한 다양한 노력을 이어갈 것”이라고 전했다.

