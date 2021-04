광주신세계, 현지 법인 26주년 기념 ‘작품 전시회’

내달 9일까지 본관 1층 광장에 김우진 작가 작품 전시

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 현지 법인 26주년을 기념해 본관 1층 광장에 김우진 작가의 작품을 내달 9일까지 전시한다고 7일 밝혔다.

김 작가가 버려진 플라스틱, 폐 현수막 등으로 만든 작품이다.

.

1층 광장에 폐 현수막으로 높이 5m 강아지 모양의 거대한 공기 조형물인 ‘utopia-lab’ 작품을 중앙에 전시하고 ‘사슴작가’로 불릴 만큼 다수의 사슴 모양의 작품을 만드는 김 작가의 ‘Deer’ 작품도 함께 전시한다.

이번 작품 전시는 우리에게 친근한 동물인 강아지와 사슴을 주제로 가족, 연인, 친구와 함께 남녀노소 누구나 부담 없이 감상하기 좋고 다채로운 색감으로 표현했다.

광주신세계 관계자는 “어른들에게는 밝고 힘찬 기운을 전하고, 어린이들에게는 상상력과 창의력을 키우는 소중한 전시가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr