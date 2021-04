[아시아경제 공병선 기자]코스맥스는 ‘발효 삼칠근의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물’에 대한 특허권을 취득했다고 7일 공시했다.

회사 측은 추출물이 피부 주름 개선, 피부 탄력 증진 및 피부 노화 억제 효능을 가지고 있으며 화장품 및 식품에 응용할 수 있다고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr