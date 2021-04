목원대 ‘실험실 벤처창업 1호’, 발전기금 2000만원 기탁

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대 실험실벤처창업 1호 기업 ‘하이안세마믹’이 대학에 발전기금을 기탁했다. 실험실 벤처는 대학 내 실험실(연구실)에서 창업한 신생기업을 말한다.

7일 목원대에 따르면 이날 하이안세라믹 안병구 대표는 발전기금 명목으로 2000만원을 대학에 전달했다.

하이안세라믹은 목원대 미술디자인대학 도자디자인학과 안병국 학과장의 주도로 2005년 설립됐다. 재학생의 장학금 지원과 실무교육을 통한 취·창업을 지원하고 도자문화 상품을 개발한다는 것이 기업 설립 목적이다.

기업에는 도자디자인학과 동문이 구성원으로 참여한다. 이는 대학 졸업생의 전공 관련 창업을 지원하고 인턴제, 장기취업 지원 등 프로젝트 운영으로 고용창출에 나선다는 애초의 기업 설립 취지와도 궤를 같이 한다.

현재 하이안세라믹은 협력업체인 ㈜더클레이와 도자기 유골함을 생산해 국내 1~2위 상조업체에 납품하는 성과를 거두고 있다.

또 지역 문화상품으로 도자기 홍보용품도 생산하는가 하면 임직원이 그간 쌓은 실무경험을 바탕으로 재학생에게 도자기 산업 전반의 지식과 기술을 전수하는 역할도 하고 있다.

목원대 권혁대 총장은 “세계 일류 수준의 유골함 제조기술을 보유한 하이안세라믹이 대학과 함께 더 큰 기업으로 성장할 수 있도록 응원하겠다”며 “대학은 하이안세라믹이 전달한 발전기금을 우수인재 양성에 밑거름으로 활용할 것”이라고 말했다.

한편 목원대 기획과는 ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법(벤처기업법)’에 따라 지난해 실험실 벤처창업 규정을 제정하고 교수 등을 대상으로 실험실 벤처창업 확산을 위한 홍보활동에 주력하고 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr