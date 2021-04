"맨홀 뚜껑에서 철근이 튀어나와요"…맨홀 안 알몸 남성 발견

60대 A씨, 지적 장애 증상

경찰 측 "정상 조사 어려워…조사 안 했다"

공장 관계자 "단단히 닫힌 뚜껑, 통로도 없다"

[아시아경제 김봉주 기자] 공장 외부 맨홀 뚜껑 구멍에서 갑자기 철근이 튀어나와 뚜껑을 열어보니 알몸 상태의 남성이 발견돼 구조하는 일이 벌어졌다.

6일 경찰과 소방당국 등에 따르면 지난 4일 오후 11시20분께 파주시의 한 공장에서 "공장 시설 실외에 있는 맨홀 뚜껑 구멍에서 철근이 튀어나온다"라는 내용의 신고가 접수됐다.

처음 철근을 보고 대수롭지 않게 여겼던 공장 관계자는, 폐쇄회로(CC)TV를 돌려보니 철근이 갑자기 튀어나오는 것을 이상하게 여겨 혹시나 하는 마음에 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

출동한 경찰과 소방대원들이 현장에 도착해 살펴보니 맨홀 안에 사람이 있는 듯했다. 맨홀 뚜껑을 두드리니 "시끄러우니 조용히 해라"는 말소리도 들렸다.

맨홀 뚜껑을 강제 개방하니 2m정도 깊이의 내부에 웅크리고 있는 알몸 상태의 남성이 있었다. 발견된 남성은 60대 A씨로 지적 장애 증상이 있는 것으로 조사됐다. 병원으로 옮겨진 A씨는 저체온증 외에 몸에 특별한 이상은 없는 것으로 알려졌다.

A씨가 맨홀 뚜껑 안으로 들어간 경위나 기간은 아직 파악되지 않았다. 경찰 관계자는 "(A씨가) 정상적으로 조사를 받기 어려운 상태다. 공장 근로자는 물론, 주변 동네에도 연고나 행적을 아는 이가 없다 "범죄 피의자가 아니라 별도의 조사는 하지 않았다"라고 전했다.

공장 관계자는 "맨홀 뚜껑을 연 적도 없어서 단단하게 닫힌 상태였다"면서 "그곳으로 통하는 별도의 통로가 있는 것도 아닌데 어떻게 들어갔는지 알 방법이 없다"고 말했다.

