<부이사관 승진>

▶국제교육협력담당관 최수진 ▶전문대학지원과장 김석

<서기관 승진>

▶기획조정실 김나현 ▶고등교육정책실 박소하 신민규 ▶학교혁신지원실 이용욱 최지웅 ▶교육복지정책국 이창선 ▶학생지원국 남궁현 ▶평생미래교육국 김성회 ▶경북대 이홍근 ▶군산대 정근목 ▶금오공과대 김용섭 ▶목포대 황선환

<기술서기관 승진>

▶학생지원국 정희권 ▶교육안전정보국 유성석

