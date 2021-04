[아시아경제 이민지 기자] 용평리조트 용평리조트 070960 | 코스피 증권정보 현재가 4,810 전일대비 145 등락률 -2.93% 거래량 319,688 전일가 4,955 2021.04.06 12:53 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일【시선집중】 증권전문가들이 선택한 종목은 이것! 상승 유망주 'TOP3' 용평리조트, 실적 회복에 필요한 것은 '분양사업' close 는 신달순, 임학운 공동대표 체제로 변경됐다고 6일 공시했다.

