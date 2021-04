쿠쿠 ‘인앤아웃 10’s’, 3월 판매량 132%↑…최고 매출 기록

셀프관리·100°C 끓인 물 기능 등 편의성과 활용도로 봄 매출 급증

[아시아경제 김희윤 기자] 생활가전 기업 쿠쿠홈시스는 직수 정수기 인앤아웃 10’s가 출시 이후 최고 매출을 달성했다고 6일 밝혔다.

쿠쿠에 따르면 인앤아웃 10’s 3종(▲직수 ▲얼음 ▲끓인 물 정수기)의 3월 판매량을 집계한 결과 전월 대비 약 32%, 전년 동기 대비 132% 증가세를 보였다. 이 중 100°C 끓인 물 정수기는 전월 대비 40% 판매량이 증가해 성장세를 견인했다.

날이 풀리면서 아이스 10’s 직수 얼음 정수기 판매량도 빠르게 증가해 3월 실적이 전월 대비 33%, 전년 동기 대비 약 3.5배 이상 높아졌다.

최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 집에서 밥 먹는 빈도가 늘어나고 HMR(가정간편식)이나 밀키트로 간편하게 집밥을 해결하는 문화가 끓인 물 정수기 성장세에 영향을 미쳤다고 쿠쿠 측은 분석했다. 100°C 끓인 물 정수기는 기존 정수기로 간편 식품, 밀키트, 즉석라면 등을 조리할 때 온수 온도가 낮아 재료가 잘 익지 않거나, 온수를 여러 번 출수하면 물의 온도가 더욱 미지근해져 아쉬웠던 점을 완벽히 보완했다는 평가를 받는다.

인앤아웃 아이스 10’s는 쿠쿠에서 최초로 선보인 직수형 얼음 정수기로 ‘듀얼 살균’을 통해 제빙 단계부터 제빙 후 정수기 안에서 보관되는 얼음까지 빈틈없이 깨끗하게 관리한다. 제빙을 위해 직수로 정수된 물이 정수기 내 관로에서 전기분해로 1차 살균과정을 거치고, 제빙 후 저장고에 담긴 얼음을 ‘UV 얼음클리닝’으로 80분씩 하루 4번, 총 5시간 20분 동안 2차 살균한다. UV 얼음클리닝으로 얼음 살균 시 대장균의 99.99%가 제거된다고 회사 측은 설명했다.

끓인 물 정수기와 아이스 10’s를 포함한 인앤아웃 10’s 정수기엔 ‘원터치 필터 교체 시스템’을 탑재해 누구나 쉽게 필터를 교체할 수 있고, ‘인앤아웃 살균 시스템’으로 물이 통하는 모든 관로와 외부 코크까지 직접 살균할 수 있다고 쿠쿠 측은 강조했다. 또한, 공기나 오염물질에 가장 많이 노출되는 코크를 살균 컵에 물을 받아 코크 바깥 부분까지 살균하는 ‘코크 살균 기능’도 업계 최초로 도입해 내추럴 매니저의 방문 없이 사용자 스스로 정수기의 위생적인 유지 관리가 가능하다고 덧붙였다.

쿠쿠홈시스 관계자는 “정수기 비성수기로 알려진 겨울철에도 꾸준한 성장세를 보인 인앤아웃 10’s 직수 정수기 라인이 날이 풀리자 판매량이 급격히 상승하고 있다”며, “코로나 19로 집밥과 홈카페가 트렌드로 떠오르고, 정수기 위생관리에 대한 관심이 높아져 이를 모두 충족할 수 있는 정수기가 인기를 얻은 것으로 보인다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr