마우나오션리조트, 8일 현대홈쇼핑서 패키지 특가 판매

8일 오후 10시55분부터…최대 65% 할인

4월 주말 및 5월 연휴 평일 가격에 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 마우나오션리조트는 오는 8일 오후 10시55분부터 현대홈쇼핑 생방송을 통해 호캉스 패키지를 정가 대비 최대 65% 할인해 선보인다고 6일 밝혔다.

경북 경주시 동대산 해발 500m에 위치한 마우나오션리조트는 동대산과 동해 파노라마 뷰와 다양한 액티비티를 즐길 수 있는 프리미엄 리조트다. 다양한 인원에 최적화된 객실과 바데풀, 프라이빗 스파, 산책로, 야외 캠핑존, 골프장 등을 갖췄다.

현대홈쇼핑을 통해 선보이는 패키지는 객실 1박과 조식, 블루워터 바데풀 이용권, 웰컴 드링크로 구성했다. 패키지는 각각 2~5명 기준 혜택을 담은 4종으로 판매한다. 객실 크기도 인원에 맞춰 다양하게 마련했다.

이번 생방송을 통해 구매하는 고객에 한해 호캉스 수요가 높은 4월 주말(토요일)과 5월 공휴일 연휴(5월4일, 5월18일)를 주중 가격에 예약할 수 있는 혜택을 제공한다. 패키지 이용 기간은 2021년 9월30일까지다. 가격은 주중 2인 빌라형 66.12㎡(20평) 객실 기준 10만9000원(세금·봉사료 포함)부터다.

구매 고객 전원에게 야외 바비큐 파티 50% 할인, 패밀리 스파와 피부 클리닉 보만드 20% 할인, 레스토랑 및 베이커리 할인 등 총 5종 부대시설 할인권을 증정한다. 경주월드 자유이용권 40% 할인권도 제공한다.

장재호 마우나오션리조트 총지배인은 "코로나19 사태 장기화로 올해에도 국내 여행 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 많은 고객들이 합리적인 가격에 경주 여행을 즐기실 수 있도록 홈쇼핑 특가 판매를 준비했다"며 "각종 추가 혜택과 부대시설 이용권을 더한 풍성한 구성으로 가성비와 가심비를 모두 잡은 상품"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr