한섬, 2030 골퍼 겨냥한 ‘캐주얼 골프라인’ 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] 한섬이 ‘골린이(골프+어린이를 뜻하는 신조어)’로 불리는 20~30대 젊은 골퍼 잡기에 나선다.

현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 영캐주얼 브랜드 SJYP가 20~30대 젊은 여성 골퍼를 겨냥한 ‘골프라인 컬렉션’을 출시한다고 6일 밝혔다. 이번에 출시되는 SJYP 골프라인 컬렉션은 브랜드 캐릭터인 공룡 ‘디노’를 활용한 의류 31종과 액세서리 7종 등 총 38종으로 구성됐다.

이번 컬렉션은 운동복에 한정하지 않고 일상생활에서도 편하게 입을 수 있도록 디자인한 게 특징이다. 무채색이나 원색 위주의 기존 골프 의류와 차별화 되는 파스텔 계열의 색상을 사용한 바람막이나, 프릴(잔물결) 장식을 활용해 여성스러움을 강조한 원피스, 스커트 등이 대표적이다.

한섬 관계자는 “이제 막 골프에 입문하는 젊은 골퍼들이 기능성뿐만 아니라 본인의 개성을 살려 평상시에도 활용할 수 있는 디자인이나 소재의 아이템을 선호하는 하는 점을 고려했다”며 “가격대도 10만원에서 20만원 초반대로 책정해 주 타깃층인 20~30대 젊은 골프 입문자들이 합리적인 가격에 골프 의류를 구매할 수 있도록 했다”고 설명했다.

한섬은 또한 이번 캐주얼 골프라인을 선보이면서 공식 온라인몰인 ‘H패션몰’ 애플리케이션을 통해 라이브 커머스 방송인 ‘H라이브’도 진행할 계획이다. 방송은 오는 14일과 21일 오후 8시에 각각 ‘SJYP 골프 컬렉션’과 ‘타미힐피거 골프’가 진행되고, 방송 중 다양한 행사도 함께 선보일 계획이다.

한섬은 이에 앞서 지난 3월, ‘더현대 서울’ 3층에 문을 연 플래그쉽 스토어에 ‘타미힐피거’도 골프 라인을 새로 선보인 바 있다. 화이트, 레드, 네이비 등 타미힐피거의 대표적인 세 가지 색상을 바탕으로 한 캐주얼한 디자인의 골프의류다. 남·여 의류부터 골프화, 골프장갑, 골프백까지 구성돼 있다.

