G마켓, 닥터그루트 신제품 선론칭…특가 판매

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓은 6일 닥터그루트의 탈모완화샴푸 신제품 ‘마이크로바이옴 스케일링 샴푸’를 단독으로 선론칭한다고 밝혔다.

마이크로바이옴 스케일링 샴푸는 기존의 닥터그루트 탈모샴푸 대비 두피 유분 개선 효과를 더욱 향상시킨 것이 특징이다. 일명 스케일링 샴푸로, 탈모는 물론 비듬을 방지하고 자극받은 두피를 진정시키는데도 도움을 줄 수 있다.

닥터그루트 전용 할인쿠폰도 제공된다. 15% 할인쿠폰과 17% 할인쿠폰 2종을 제공하는데 각각 최대 2000원, 3000원까지 할인된다. 오는 8일 목요일에는 선 론칭 기념 앱전용 특별쿠폰도 추가로 선보일 예정이며, 오전 11시부터 선착순 3만명 한정으로 제공된다.

G마켓 관계자는 “염색, 파마 등으로 인해서 두피 및 모발 손상이 늘어나 탈모와 두피 관리에 대해 고민하면 이들이 많은 것으로 알고 있다”며 “이번 행사를 통해 보다 합리적인 가격에 이런 고민들을 해결할 수 있기를 바란다”고 말했다.

