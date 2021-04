에이트원 "AI·XR 사업 확장 목적 100억원 자금 조달 추진"

[아시아경제 유현석 기자] 에이트원 에이트원 230980 | 코스닥 증권정보 현재가 7,770 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,850 2021.04.06 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 에이트원, 100억 규모 전환사채 발행 결정간판 바꿔단 상장사, 주가 평균 8% 하락에이트원, 감사의견 '적정'…"지난해 영업익 연결·별도 모두 흑자전환" close 은 지난 5일 스피넬 신기술조합 제34호, 스타터스 신기술조합 제 35호를 대상으로 각각 50억원씩의 제6회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채를 발행, 총 100억원 규모의 자금조달에 나선다고 지난 5일 공시했다. 납입일은 오는 16일이다.

에이트원 관계자는 “AI(인공지능) 및 XR(확장현실) 신규 사업 및 확장을 목표로 기술력 있는 유망 타법인 증권 취득에 약 60억원의 자금을 사용하고, 아울러 메타버스 관련 신사업 다각화를 위한 운영자금으로 40억원이 사용될 계획”이라며 “에이트원이 개발에 나서고 있는 XR 플랫폼 사업과 최적화된 시너지를 발휘할 수 있는 사업 부문들을 대상으로, 기술력 베이스의 강소기업들을 중심 삼아 다양한 투자 방안들을 논의하고 있다”고 전했다.

회사 측은 VR(가상세계), AR(증강현실) 솔루션 제작 경험을 토대로 XR 기술력을 축적하고 최근 AI 부문까지 접목한 융복합 솔루션 개발에 본격 돌입한데 이어, 지속적인 VR 콘텐츠 개발에 나서는 등 다각적 산업군에서 메타버스 시장 접목을 통한 가시적 성과들을 선보여가며 업계 내 트렌드를 선도해 가겠다는 방침이다.

