"MZ세대에게 차별화된 경험을" BGF리테일·샌드박스, 업무협약

전국 1만5000여 점포 디지털 콘텐츠 거점 활용, "MZ세대 차별화된 경험 제공"

크리에이터 연계 상품 출시, 온라인 채널 간 협업, 사회공헌 캠페인 등 공동 진행



[아시아경제 김유리 기자] CU를 운영하는 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 159,000 2021.04.06 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“BGF리테일, ESG로 성장 가능성 높아져""몽골 이어 두 번째 해외시장 진출" CU, 말레이시아 1호점 오픈"착한 편의점, 생존 맞닿은 변화"…CEO 직접 챙긴다 close 이 디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크와 MZ세대를 겨냥, '디지털 커머스 활성화를 위한 전략적 업무협약'을 체결했다고 6일 밝혔다.

5일 서울 용산구 샌드박스 본사에서 진행된 업무 협약식엔 이건준 BGF리테일 대표, 이필성 샌드박스 대표를 비롯한 관계자들이 참석했다. 이번 업무협약을 바탕으로 양사는 ▲크리에이터 콘텐츠 연계 신상품 출시 ▲온라인 채널 간 협업 ▲사회공헌 캠페인 전개 등을 진행한다.

BGF리테일은 샌드박스가 보유한 독창적인 지적재산권(IP)과 온라인 네트워크를 기반으로 전국 1만5000여 CU 점포를 디지털 콘텐츠 거점으로 활용, MZ세대에게 차별화된 경험을 제공하게 된다.

BGF리테일은 오는 22일 웹툰 작가 겸 크리에이터 주호민과 협업한 가공란 시리즈를 시작으로 샌드박스 소속 크리에이터들과 함께 기획한 간편식사, 가정간편식(HMR) 등 다채로운 카테고리의 상품들을 출시할 계획이다.

CU 인기 상품을 활용한 영상 콘텐츠도 선보인다. 소속 크리에이터의 대표 콘텐츠를 바탕으로 제작된 다양한 협업 영상을 CU 공식 유튜브 채널인 '씨유튜브'에 공개한다. CU는 "협업 영상은 MZ세대에게 큰 호응을 얻고 있다"며 "화이트데이를 맞아 지난달 김해준과 진행된 '화이트데이 라이브 데이트' 방송은 2000여 명의 동시 접속자를 기록하기도 했다"고 말했다.

BGF리테일은 CU에서 진행하고 있는 미아 및 아동학대 예방 캠페인 '아이CU', 환경보호 캠페인 'Be Green Friends' 등의 사회공헌 캠페인을 크리에이터와 함께 알리고 MZ세대의 캠페인 동참을 독려할 계획이다.

이건준 BGF리테일 대표는 "편의점 핵심 소비층인 MZ세대 고객들에게 다양한 채널을 통한 새로운 재미를 제공하기 위해 우리나라 대표 다중채널네트워크(MCN) 기업인 샌드박스와 손잡았다"며 "빠르게 변하는 트렌드를 반영해 샌드박스와 디지털 커머스 협업 모델을 개발하고 차별화된 콘텐츠를 제공할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr