"탁월한 성능을 발휘하는 단조 퍼터."

미즈노의 엠 크래프트 말렛(M Craft Malletㆍ사진)은 헤드 페이스를 깊고 정교하게 제작한 ‘딥 페이스 밀링(Deep Face Milling)’이 핵심이다. 1025 탄소강 소재 헤드가 공을 정확하게 구르게 만든다. 컴팩트하면서도 샤프한 헤드 형상이 돋보인다. 헤드 무게 371g, 최적의 밸런스를 완성했다. 견고하고 안정적인 스트로크와 부드러운 타구감을 제공한다.

골퍼가 헤드 무게를 직접 커스터마이징할 수 있도록 전용 웨이트 키트까지 마련해 선택의 폭을 넓혔다. 단조 헤드는 골퍼의 스윙 타입과 니즈에 따라 라이각 조정이 가능하다. 브랜드 아이덴티티를 상징하는 블루 컬러가 제품 전면에 도입됐다. 세련되면서도 고급스러운 외관의 출발점이다. 공식 대리점에서 살 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.