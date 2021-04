[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 여의도 봄꽃축제 제한적 관람이 시작되는 5일 오전 입장객 출입 관리 부스에서 출입자 관리 현황을 점검했다.

채 구청장은 봄꽃길 현장 상황을 구석구석 둘러보며 입구 발열체크부터 손소독, 거리두기 등 방역수칙이 잘 지켜지고 있는지 세심히 점검했다.

여의도에서는 5일부터 3일간 사회적 배려계층을 포함해 사전 신청한 시민들이 여의도 봄꽃길을 걷는 ‘봄꽃산책’이 진행된다.

봄꽃 랜선 산책과 무관중 공연, VR 갤러리, 봄꽃 세일페스타 등 다채로운 콘텐츠와 행사도 준비된다.

채현일 구청장은 "희망찬 봄기운으로 코로나19 함께 이겨낼 수 있도록 안전하고 원활한 온·오프라인 봄꽃축제 운영에 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr