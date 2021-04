카카오커머스, 지난해 영업익 1595억… 전년 대비 110%↑

[아시아경제 장효원 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 502,000 전일대비 1,000 등락률 +0.20% 거래량 307,158 전일가 501,000 2021.04.05 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close 의 쇼핑 사업 전문 자회사인 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 502,000 전일대비 1,000 등락률 +0.20% 거래량 307,158 전일가 501,000 2021.04.05 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close 커머스는 지난해 매출 5735억원, 영업이익 1595억원을 올렸다고 5일 감사보고서를 통해 공시했다.

이는 2019년 매출 2961억원, 영업이익 757억원보다 각각 94%, 110% 증가한 것이다.

카카오커머스는 '카카오톡 선물하기', '카카오톡 스토어' 등 쇼핑 부문을 전담하는 카카오의 자회사다.

지난해 10월 카카오프렌즈 캐릭터 상품 유통 등이 포함된 카카오IX의 리테일 사업 부문을 분할 합병했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr