'노원구 세모녀 살해' 피의자는 24세 김태현(2보)

속보[아시아경제 송승윤 기자] 서울 노원구의 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 김태현(24)의 신상이 5일 공개됐다.

서울경찰청은 서울 노원구 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의(살인)로 구속된 김씨의 이름과 나이, 사진을 이날 공개했다.

경찰은 이날 경찰관 3명과 외부위원 4명 등 7명으로 구성된 신상공개위원회를 열고 김씨에 대한 신상공개를 결정했다. 심의위원회는 김씨에 대한 범죄 소명 여부와 피해 정도 등을 종합적으로 따져 이같이 결정했다고 밝혔다.

김씨는 지난달 23일 오후 5시 30분께 노원구 중계동의 한 아파트를 찾아 세 모녀를 살해한 혐의를 받고 있다. 경찰은 같은 달 25일 피해자의 지인으로부터 "친구와 연락이 안 된다"는 신고를 받고 현장에 출동했으나 도착했을 때 이미 세 모녀는 숨져 있었다.

김씨는 경찰이 들이닥치기 전 자해를 시도해 인근 병원으로 이송, 수술을 받고 입원했었다. 이후 대화가 가능한 수준으로 회복됨에 따라 지난 2일 체포됐다. 김씨는 체포 이후 이틀 간 경찰 조사를 받고 전날 구속됐다. 경찰은 이날도 오전부터 그를 불러 조사했다. 이날 조사에는 심리 분석을 위해 프로파일러도 투입됐다.

