경찰, 만취 상태로 추돌 후 현장 떠난 40대 입건

[아시아경제 이정윤 기자] 고속도로에서 음주 상태로 교통사고를 낸 뒤 조치 없이 계속 운전한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 서초경찰서는 도로교통법상 음주운전과 위험운전 치상 혐의로 A(49)씨를 입건해 조사하고 있다고 5일 밝혔다.

A씨는 지난 2일 오후 10시 45분께 경부고속도로 상행선 서초IC-반포IC 중간 지점을 달리다 앞 차량을 추돌한 혐의를 받는다. 그는 경기 성남시에서 술을 마신 뒤 서초동으로 귀가하던 중 차선을 변경하다 좌측 전면 범퍼로 앞 차량의 우측 뒷부분을 들이받았다. 이 사고로 두 차량 운전자 모두 경상을 입은 것으로 전해졌다.

A씨는 사고 직후 별다른 조치 없이 현장을 떠났고 피해 차량 운전자는 경적을 울리며 추격하다 순찰 중이던 서초2파출소 경찰관에게 도움을 요청했다.

경찰은 사건 발생 당일 오후 11시께 서초동의 한 초등학교 인근에서 A씨를 검거했다. 당시 혈중알코올농도는 0.127%로 면허 취소 기준 수치인 0.08%를 훌쩍 넘긴 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

