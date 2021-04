한춘옥 후보와 민주당 지역위, 대면 선거운동 잠정 중단

이틀간 12명 확진…위중한 상황 감안



‘위대한 순천시민 단결로 위기 극복할 것…모든 지원다하겠다’

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 더불어민주당 순천·광양·곡성·구례 (갑) 지역위원회 (위원장 국회의원 소병철)와 순천 제1선거구 도의원 후보자 한춘옥은 시민의 안전을 최우선으로 생각해 대면 선거운동을 잠정중단한다고 5일 밝혔다.

한 후보자는 “순천시는 이틀동안 코로나 19확진자가 12명이나 집단적으로 발생했고, 4차 대유행으로 확산될 수 있는 중대 기로에 서있다. 오늘 낮 12시부터 오는 11일 저녁 12시까지 일주일간 사회적 거리두기를 2단계로 격상"했다며 “이러한 위중한 상황에서 시민의 안전과 코로나19 확산 차단을 최우선적으로 고려해 내린 결정”이라고 전했다.

이에 따라 “코로나19 상황이 진정되거나 확산 여부에 대한 정확한 정보가 파악될 때까지 전화·SNS 등 비대면 선거운동 이외에 모든 대면선거운동을 중단하겠다”고 말했다.

이어 “우리 순천 시민은 어려울때 더욱 단결해서 위기를 극복해온 강인한 전통을 가지고 있다”며 “더불어민주당 순천·광양·곡성·구례(갑) 지역위원회도 시민 여러분과 함께 시민의 안전과 생업을 최우선적으로 지키기 위해 모든 지원과 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr