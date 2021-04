광주신세계, 현지법인 26주년 기념 ‘119REO’ 행사

폐 소방장비 활용 가방·필통 등 아이템 선봬



판매수익 50% 공상 불승인 소방관에 후원

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 광주현지법인 26주년 기념 CSR 행사로 본관 1층 이벤트홀에서 사회적기업인 ‘119REO’ 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

사회적기업인 119REO는 내구연한이 지난 소방장비를 활용해 일상에서 소방관을 기억할 수 있는 아이템을 만들고, 판매수익의 50%를 공상 불승인 소방관에게 후원하는 업사이클링 패션 브랜드이다.

119REO는 ‘화재, 재난상황 등 위험에 처하면 소방관이 우리를 구해주듯, 우리도 함께 소방관을 구하고자 한다’는 의미로 Rescue Each Other의 앞 글자를 따서 서로 구한다는 의미가 담겨 있다.

이날부터 18일까지는 본관 1층 이벤트홀에서, 20일부터 내달 9일까지는 지하 1층 연결통로에서 소방장비 재활용 제품들을 판매한다.

소방 방화복, 소방 호스의 고유한 사용감이 느껴지는 팔찌, 필통, 카드지갑, 가방 등의 상품을 선보일 예정이다.

광주신세계 관계자는 “동료, 자녀들에게 소방관들에 희생과 헌신의 의미를 알리 수 있는 기회로 따뜻한 마음이 담긴 선물을 구매하는 것도 좋을 것으로 보인다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr