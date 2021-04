[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 4,250 전일대비 70 등락률 +1.67% 거래량 205,803 전일가 4,180 2021.04.05 14:03 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 가입 첫 날부터 암진단비 '우리아이미래보장보험' 출시동양생명, 금소법 준수 서약 "소비자 신뢰 강화"'4월, 보험료 인상의 달'…車보험도 오르고 종신보험도 오른다 close 은 취약계층 아동?청소년을 위한 비즈 마스크 스트랩 만들기 캠페인을 진행했다고 5일 밝혔다.

동양생명 임직원들은 비즈를 엮어 제작한 약 100개 마스크 스트랩을 응원의 메시지가 담긴 카드와 함께 대한적십자사에 전달했다. 이 마스크 스트랩은 서울지역 취약계층 아동?청소년에게 전달될 예정이다.

아울러 코로나19 방역물품으로 1600만원 상당의 마스크 5000장과 손소독제 300개를 전달했다.

동양생명 관계자는 "마스크를 잠시 벗어 둘 때 분실하는 경우가 종종 발생하는데 마스크 스트랩이 마스크 분실과 코로나19 감염 예방에 도움이 되길 바란다"며 "일상에서 쉽게 참여할 수 있는 다양한 나눔 활동을 전개할 계획"이라고 전했다.

