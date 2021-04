[LG폰 철수] LG전자, 휴대폰 접는다…작년에 산 폰 AS는?

회사 측 "충분한 기간 보장할 것"

[아시아경제 차민영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 2,600,339 전일가 158,500 2021.04.05 12:36 장중(20분지연) 관련기사 [LG폰 철수]'마이너스' 과감히 정리…전장·AI·로봇 집중하는 구광모[LG폰 철수]빈 자리 누가 차지하나…삼성 폰 독주체제 심화될 듯[LG폰 철수]속도 내는 사업재편…돈 안되는 스마트폰 대신 '車전장·AI' 키운다 close 가 휴대폰 사업을 오는 7월 31일부로 종료한다고 밝히면서 기존 제품 구매 고객을 위한 사후서비스(AS) 문제가 수면 위로 떠올랐다. 회사 측은 '충분한' 기간 AS를 제공할 방침이라고 밝혔지만, 구체적인 시한을 못 박지는 않았다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 2,600,339 전일가 158,500 2021.04.05 12:36 장중(20분지연) 관련기사 [LG폰 철수]'마이너스' 과감히 정리…전장·AI·로봇 집중하는 구광모[LG폰 철수]빈 자리 누가 차지하나…삼성 폰 독주체제 심화될 듯[LG폰 철수]속도 내는 사업재편…돈 안되는 스마트폰 대신 '車전장·AI' 키운다 close 는 5일 "사업 종료 이후에도 구매 고객, 기존 사용자가 불편을 겪지 않도록 충분한 AS를 지속 제공할 방침"이라고 밝혔다. 구체적인 기간이나 장소는 명시하지는 않았다.

통상 스마트폰 구매 후 사용 기간이 2년이라는 점에서 제품 AS 기간 역시 이를 웃도는 수준으로 정해질 것으로 관측된다.

다만, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 2,600,339 전일가 158,500 2021.04.05 12:36 장중(20분지연) 관련기사 [LG폰 철수]'마이너스' 과감히 정리…전장·AI·로봇 집중하는 구광모[LG폰 철수]빈 자리 누가 차지하나…삼성 폰 독주체제 심화될 듯[LG폰 철수]속도 내는 사업재편…돈 안되는 스마트폰 대신 '車전장·AI' 키운다 close 와 부품 협력사 간 협의 진행 상황에 따라 단말 기종별로 AS 제공 범위나 기간이 달라질 가능성이 크다. 스마트폰은카메라 렌즈부터 디스플레이, 모듈 등 다양한 부품들의 집약체이기 때문이다. 현재도 '부품이 없다는 이유로 LG 스마트폰 AS가 지연되고 있다' 등의 불만이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산하고 있다.

한편, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 2,600,339 전일가 158,500 2021.04.05 12:36 장중(20분지연) 관련기사 [LG폰 철수]'마이너스' 과감히 정리…전장·AI·로봇 집중하는 구광모[LG폰 철수]빈 자리 누가 차지하나…삼성 폰 독주체제 심화될 듯[LG폰 철수]속도 내는 사업재편…돈 안되는 스마트폰 대신 '車전장·AI' 키운다 close 는 이날 이사회 결의를 통해 스마트폰 사업을 영위하는 모바일커뮤니케이션즈(MC)사업부문 영업을 중단키로 했다고 공시했다. MC사업부문 매출은 2020년 기준 5조2171억원으로 전사 매출의 8.2%에 해당한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr