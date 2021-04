크리스탈지노믹스, 100억원 규모 자사주 매입

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 100억원 규모의 자사주 매입을 결정했다고 5일 밝혔다. 한국투자증권과 자기주식 취득 신탁계약을 체결한다.

자사주 매입 결정은 회사 성장과 함께 글로벌 임상개발이 가시화되고 있음에도 최근 주가가 하락함에 따라 회사의 가치가 상대적으로 저평가 되고 있다고 판단한 데 따른 조치다. 주주가치 제고와 주가 안정을 위한 조치의 일환으로 진행했다.

올해는 ‘아이발티노스타트’를 기반으로 다양한 적응증으로 미국 임상개발을 시작하는 원년으로 회사 성장 전략을 실행 중이다.

크리스탈지노믹스는 아셀렉스에 대한 러시아, 브라질 식약처에 신약 허가(NDA)를 진행하고 있다. 미국 FDA에 췌장암 치료제, 간암 치료제 등 임상시험 추진 및 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 제휴도 추진하고 있다.

최근 국내 식품의약품안전처에 우수한 치료 신약이 없는 췌장암의 임상 3상 IND 승인을 위한 신청을 완료한 상태다.

크리스탈지노믹스 관계자는 “자사주 매입 결정은 임상개발 전망에 대한 자신감과 함께 주주가치 제고에 대한 의지를 표현한 것”이라고 말했다. 이어 "신약개발을 진행하는 동안 적극적인 주주환원 정책이 미흡하다고 판단했다"며 "지난달 무상증자 결정에 이어 자사주 매입을 진행하게 됐다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr