GS샵, 업사이클링 에코백 제작…“부직포 의류커버 재활용”

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 5일 부직포로 제작된 의류커버를 재활용한 에코백을 제작해 고객에게 제공한다고 밝혔다.

이 에코백은 기존에 사용하던 부직포 의류커버를 업사이클링해 가방으로 탄생시켰다. 부직포 의류커버는 소재 특성상 재활용 되지 않아 일반쓰레기로 버려야 하는데 GS샵에서만 연간 약 31만장 넘게 폐기되고 있다. GS샵은 업사이클링 에코백 제작을 통해 연간 폐기량의 20%를 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

업사이클링 에코백은 고객에게 사은품으로 제공될 예정이다. 향후 에코백 뿐만 아니라 파우치 등으로 다양하게 업사이클링해 고객들에게 제공할 계획이다.

GS샵 관계자는 “이번 에코백 제작은 리사이클링을 넘어 업사이클링으로 새로운 친환경 활동을 고객들에게 소개한다는데 의미가 있다”며 “앞으로 더욱 가치 있고 실질적인 친환경 활동을 고객에게 선보일 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr