"라이브커머스 본격 강화"…홈앤쇼핑, '팡LIVE' 개편

월 20회 정규편성…지난 1일 파일럿 방송 운영 중 1시간만에 약 25만뷰 돌파

[아시아경제 이준형 기자] 홈앤쇼핑이 라이브커머스 사업을 본격적으로 강화한다. 홈앤쇼핑은 자사 라이브커머스 방송 '팡 라이브(LIVE)'를 월 20회로 정규 편성했다고 5일 밝혔다. 담당자는 사내 공모를 통해 30대 초반의 과장급 직원을 특별 선임했다.

이번 개편으로 팡 라이브는 월요일부터 금요일까지 하루 2번, 오전 11시와 오후 9시에 정기적으로 방송된다. 정규방송은 월 20회, 파일럿은 수시로 방송한다.

팡 라이브는 지난해 정식 출시했다. TV홈쇼핑에 비해 방송 조건이나 비용 제약이 낮아 규모가 작은 중소기업들도 라이브커머스를 진행할 수 있다는 장점이 있다. 이 덕분에 팡 라이브는 빠르게 성장하고 있다는 게 홈앤쇼핑의 설명이다.

TV홈쇼핑 대비 낮은 수수료도 장점이다. 팡 라이브 전체 판매자 중 약 90%는 중소기업이다. 홈앤쇼핑은 팡 라이브로 중소기업의 판로 및 매출 확대를 지속적으로 지원하겠다는 입장이다.

홈앤쇼핑은 소통형 방송과 신선한 콘텐츠로 TV홈쇼핑 주 고객층인 40~50대의 이탈을 막고 TV홈쇼핑에 익숙하지 않은 2030 MZ세대도 적극적으로 공략할 계획이다. 팡 라이브를 브랜드 마케팅 채널로 활용하는 브랜드도 늘고 있다. 최근 소니는 한정판 신제품을 팡 라이브에서 출시하며 방송 1시간 만에 1억원의 매출을 기록했다.

임재성 홈앤쇼핑 라이브커머스팀장은 "모바일에 특화된 홈앤쇼핑의 강점을 이어가며 차별화된 팡 라이브 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr