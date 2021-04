[종합]LG전자, 26년 만에 폰 접는다…결국 7월31일 철수

[아시아경제 조슬기나 기자, 차민영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 1,000 등락률 +0.63% 거래량 2,693,202 전일가 158,500 2021.04.05 13:15 장중(20분지연) 관련기사 美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련주 지금 저점 매수하세요!![LG폰 철수]'마이너스' 과감히 정리…전장·AI·로봇 집중하는 구광모[LG폰 철수]빈 자리 누가 차지하나…삼성 폰 독주체제 심화될 듯 close 가 26년 만에 모바일 사업을 접는다. 누적 적자만 총 5조원에 달하는 상황에서 해외 매각마저 여의치 않자 결국 ‘철수’를 택했다. 특히 비수익 사업은 과감히 정리할 것을 지시한 구광모 LG 회장의 ‘선택과 집중’ 전략이 그간 부진했던 스마트폰 사업에 종지부를 찍은 결정적 계기가 됐다는 평가다.

LG전자는 5일 오전 이사회를 열고 오는 7월31일자로 스마트폰 사업을 담당하는 MC사업부문의 생산과 판매를 종료하기로 의결했다고 밝혔다. LG전자는 "휴대폰 사업 경쟁 심화, 지속적인 사업 부진 등이 배경이 됐다"며 "핵심 사업으로의 역량 집중과 사업 구조 개선을 위한 것"이라고 설명했다. 올해 초 LG전자가 스마트폰 사업 매각을 포함해 모든 가능성을 검토하겠다고 밝힌 지 75일 만에 나온 공식 결정이다.

이에 따라 1995년 ‘화통’부터 2000년대 초콜릿폰, 프라다폰 등으로 전 세계를 누볐던 LG폰은 역사의 뒤안길로 사라진다. LG전자는 통신사업자 등 거래처와 약속한 제품을 공급할 수 있도록 5월 말까지 휴대폰을 생산할 예정이다. 또한 구매 고객과 기존 사용자들이 불편을 겪지 않도록 충분한 사후 서비스도 지속하기로 했다. MC사업본부 소속 인력 3700명은 상반기 내 다른 본부, 계열사로 재배치된다. 스마트폰 사업 종료와 별개로 6G 등 핵심 모바일 기술에 대한 연구개발(R&D)도 지속할 예정이다.

이번 결정에는 취임 직후 계열사 포트폴리오 조정에 나선 구 회장의 행보가 주효하게 작용했다. 스마트폰 사업 철수와 함께 LG전자의 사업 포트폴리오 재편도 가속화할 전망이다. 인공지능(AI) 기반 가전과 미래차 전장 분야로 역량을 집중하는 한편 로봇 등 신사업을 확대해나갈 것이란 관측이 쏟아진다.

올해 초만 해도 업계 안팎에서는 LG전자의 스마트폰 사업이 글로벌 기업에 매각될 가능성이 제기됐다. 하지만 유력 후보로 점쳐졌던 베트남 빈 그룹, 독일 폭스바겐 등과의 협상에서 진척을 보이지 못하며 결국 매각이 아닌 철수로 결정됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr차민영 기자 blooming@asiae.co.kr