SSG닷컴, 명품 화장품 스프링 페스타 진행

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 30일까지 ‘명품 화장품 스프링 페스타’ 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

신세계백화점, 시코르 화장품 20만원 이상 구매 고객에게 30만원 상당 호텔 숙박권, 까사미아 식기 세트 등을 추첨을 통해 증정한다. 참여 방법은 이벤트 페이지에서 응모하기 버튼을 누르면 된다.

오는 12일부터 30일까지는 5만원 이상 구매시 구매 금액의 최대 12%를 SSG머니로 돌려주는 혜택을 제공한다. 구매 금액에 따라 지급 기준이 상이하며 자세한 사항은 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

매일 인기 브랜드 1개를 선정해 베스트셀러 상품을 한정 수량으로 판매하는 ‘브랜드 갈라쇼’에서는 오는 12일부터 18일까지 일별로 인기 브랜드 상품을 특가로 판매한다. 이외에도 SSG닷컴 라이브커머스 ‘쓱라이브(SSG.LIVE)’에서 키엘, 조르지오아르마니 뷰티 신상품을 단독으로 공개한다.

SSG닷컴 관계자는 “독보적인 명품 화장품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 브랜드 상품을 자신 있게 선보인다”며 “구매 및 사은 혜택을 높이고 전세계 최초 공개, 단독 출시 등 차별화된 콘텐츠로 고객 만족에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

