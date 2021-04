경기도, 백운계곡 등 3곳 '관광명소' 키운다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 불법시설물 철거로 '청정계곡'으로 변신한 포천 백운계곡 등 3곳을 관광명소로 조성한다.

도는 ▲포천 백운계곡 '사계절 피크닉 체험' ▲여주 주록리계곡 '사슴이 뛰어노는 주록리 계곡 체험' ▲가평 조무락골ㆍ용소계곡 '반딧불이의 귀환' 등 3개 사업을 '청정계곡 관광명소화 사업'으로 선정했다고 5일 밝혔다.

도와 경기관광공사는 해당 사업에 예산 지원뿐만 아니라 관광ㆍ마케팅 분야 전문가 자문단의 밀착 컨설팅을 제공한다.

특히 3개 지역에서만 체험이 가능한 콘텐츠를 집중 육성한다.

시ㆍ군별 사업 지원을 보면 포천시는 여름 성수기뿐만 아니라 봄ㆍ가을철에도 계곡 소풍이 가능하도록 '선택형 피크닉 패키지'를 개발했다. 성수기와 비성수기 방문객 모두가 만족하는 관광 상품을 발굴하고, 포토존을 설치해 볼거리를 마련할 계획이다.

여주시는 주록리계곡과 울창한 숲, 주록리 마을에서 운영하는 체험활동 프로그램 등을 유기적으로 활용해 소규모 관광객을 대상으로 하는 체험ㆍ휴양(힐링) 프로그램을 운영한다. 계곡 물놀이, 목공예 체험, 자연체험, 숲해설 등 다채로운 프로그램이 연중 진행, 사계절 내내 주록리계곡의 매력을 더할 생각이다.

가평군은 청정지역으로 지정된 적목리 조무락골ㆍ용소계곡 일대에서 청명한 자연환경을 활용한 관광프로그램을 추진한다. 야경 관찰ㆍ명상ㆍ둘레길 걷기(트래킹)ㆍ찾아가는 소공연 등이 있다.

최용훈 도 관광과장은 "지역별 특성을 반영한 체험 프로그램으로 지역상권 활성화뿐만 아니라 청정계곡이 사시사철 방문 가능한 관광모델로 육성하겠다"고 강조했다.

한편 도는 이번에 선정된 3개 지역을 포함한 청정계곡을 대상으로 계곡의 매력을 담은 작품을 발굴하는 온라인 공모전(사진, 동영상 등)을 개최한다.공모전은 6월께 경기도 홈페이지(http://gg.go.kr)와 경기관광포털(http://ggtour.or.kr)을 통해 공지된다.

