성남시, 중기 기술애로 지원 '기술닥터' 올해도 펼친다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 중소ㆍ중견 제조기업의 기술 애로를 해결해 주는 '기술닥터 사업'을 펼친다.

성남시는 올해 84개사 지원을 목표로 4억5700만원(도비 30% 포함)의 사업비를 투입한다고 5일 밝혔다.

기술닥터는 국가 출연 연구기관, 기술지원기관ㆍ단체, 대학 등 98곳 협력기관ㆍ단체의 전문기술인력으로 구성됐다.

제품과 공정 기술 애로 때 기업 현장을 찾아가 애로 기술의 원인을 분석하고 문제 해결을 지원한다. 1~2개월간 10회 이내 컨설팅을 받을 수 있다.

현장 애로 기술지원 뒤 요청하면 중기 애로 기술지원이 이뤄진다.

4개월 간 기술닥터가 시제품 제작, 공정개선 등에 대해 구체적인 조언 등 지원을 하게 된다. 시제품 제작 등에 드는 사업비 중 기업은 20%, 최대 2000만원까지 지원받게 된다.

기술 지원을 희망하는 성남지역 중소기업은 기술닥터 홈페이지(http://tdoctor.gtp.or.kr )를 통해 신청하면 된다.

시는 지난해 4억3460만원을 투입해 92개 기업을 지원했다.

