[아시아경제 김보경 기자] 권칠승 중소벤처기업부 장관이 2일 코로나19 검사 결과 '음성'으로 판명났다.

중기부는 이날 오후 4시께 권 장관의 코로나19 검사를 받은 결과 음성으로 판명났다고 알렸다.

권 장관은 전날 오전 코로나19 확진 직원으로부터 약 5분에 걸쳐 업무보고를 받은 것으로 전해졌다. 이 직원은 전날 오후 늦게 확진 판정을 받았다.

확진 직원과 접촉한 권 장관은 오는 4일까지 모든 일정을 취소했다. 업무보고 당시 권 장관과 해당 직원은 마스크를 착용한 것으로 확인됐다.

중기부는 확진자가 근무하는 대전정부청사 1동 13층을 폐쇄하고 1동 전체를 소독했다. 또 13층 직원 전원을 대상으로 재택근무를 실시했다.

방역당국은 밀접 접촉자에 대해서는 역학조사를 할 계획이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr