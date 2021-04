서울시, 보궐선거 투표소 장애인 편의시설 점검·개선

장애인 당사자가 직접 투표소 설치 예정지 방문해 경사로, 출입구 유효폭 등 확인

[아시아경제 임철영 기자] 7일 서울특별시장 보궐선거에 앞서 서울시가 장애인의 투표권을 보장하기 위해 투표소 설치 예정지에 대한 장애인 편의시설 실태조사 및 사전점검을 실시했다고 5일 밝혔다.

서울시는 장애인의 소중한 한 표 행사에 어려움이 없도록 지난 2월 22일부터 투표소 설치 예정지를 대상으로 점검을 시작한 바 있으며 투표소 2125개소(사전투표소 396개소 별도)에 대한 장애인 편의시설 점검을 완료했다.

장애인 당사자로 구성된 장애인 편의시설 모니터링요원 195명이 2인 1조로 투표소 설치 예정지를 직접 방문해 장애인의 시각으로 현장 점검을 실시, 불편사항에 대한 구체적인 개선의견을 작성했다.

조사내용은 투표소 설치위치 및 접근로 편의성, 주출입구 폭 적정성, 장애인 전용주차구역 설치여부, 장애인화장실 설치, 주출입문 점형블록 설치, 휠체어장애인 투표 가능 여부 등이다. 장애인이 투표소에 안전하게 접근할 수 있는지, 편리하게 투표에 참여할 수 있는지 등을 중점적으로 확인했다.

서울시는 장애인의 시각으로 분석한 점검 결과 및 개선 의견을 각 자치구 선거관리위원회에 전달했으며 투표소 설치 시 개선의견을 반영, 장애인 투표권을 적극 보장하도록 요청하고 있다.

김선순 서울시 복지정책실장은 “서울시장을 뽑는 중요한 선거인만큼 장애인 분들도 편리하고 안전하게 투표할 수 있도록 투표소 장애인 편의시설 점검을 적극 추진하고 있다”며 “서울시는 앞으로도 장애 당사자의 권익 및 편의 증대를 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr