[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 아스트라제네카 백신 접종에 나섰다.

2일 광주시에 따르면 이 시장은 코로나19 백신접종 부작용에 대한 시민들의 불안과 우려를 불식시키기 위해 서구보건소에서 백신 접종을 공개했다.

이 시장은 먼저 문진표를 작성하고 알레르기 반응 여부, 각종 약 복용 여부 등에 대한 예진 담당의사의 질문에 답변한 뒤 접종 이후 이상반응 시 주의사항 등에 대한 설명을 들었다.

이어 간호사로부터 아스트라제네카 백신을 접종한 뒤 대기석에서 머물며 이상 반응 여부를 살폈다.

이 시장은 “백신 주사를 맞아보니 맞았는지도 모를 정도로 일반 주사보다 통증이 없었을 뿐만 아니라 이상 증상도 나타나지 않았다”며 “시민 여러분들도 걱정하지 마시고 편안한 마음으로 코로나19 백신을 접종하시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr