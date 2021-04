[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 부동산 투기 의혹을 받고 있는 전 하남시 공무원과 관련해 강제수사에 착수했다.

2일 경기남부청 특별수사대는 이날 오전 10시부터 하남시청, 피의자 주거지, 하남등기소 등 3개소에 대해 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

