문체부, 방송영상콘텐츠 제작 인력 400명 채용 지원

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 코로나19 장기화로 침체된 방송영상업계를 활성화하기 위해 올해 1차 추경예산 45억원을 투입해 방송영상콘텐츠 제작 인력 400여명 채용을 지원한다고 2일 밝혔다.

코로나19로 피해를 입은 중소 방송영상 제작사들은 ‘방송영상콘텐츠 제작 인력 지원 사업’에 신청할 수 있다. 지원 대상으로 결정되면 작가, 연출, 조명·음향·촬영 제작진 등 제작 업무에 참여하는 신규 인력에 대해 1인당 월 180만원, 최장 6개월간 인건비를 최대 4명까지 지원받을 수 있다.

신속하고 효과적인 일자리 지원을 위해 한국드라마제작사협회, 한국방송영상제작사협회와 협업해 사업을 진행할 예정이다. 이번 사업과 관련한 더욱 자세한 내용은 한국콘텐츠진흥원 누리집 등에서 확인할 수 있다.

문체부 관계자는 “코로나19 장기화로 방송영상콘텐츠업계도 큰 위기를 겪고 있지만 방송영상콘텐츠 산업은 다른 한편으로는 디지털·비대면 시대에 신한류 확산을 이끌어 나가는 주역이기도 하다”라며 “이번 추경 사업이 일자리 창출에 그치지 않고 우수한 방송영상콘텐츠 제작으로까지 이어지는 발판이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr