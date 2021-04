요기요, 외식업주에 세무·노무 지식 전달…'요기잇슈' 강의 신설

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션 요기요를 운영하는 딜리버리히어로(DH) 코리아는 외식업주들에게 세무, 노무 정보를 알려주는 '요기잇슈' 오디오 클래스를 개설했다고 2일 밝혔다.

요기잇슈 오디오 클래스는 파트너 상생 교육 프로그램인 '요기요클래스'에서 최초로 선보이는 오디오 강의 프로그램이다. 외식업 현장에서 필수로 알아야 하는 세무, 노무 정보를 편하게 수강할 수 있도록 오디오 콘텐츠로 제공한다. 한 강의당 3분 내외의 짧은 시간 내에 전문가가 알려주는 필수 전문 지식을 간편하게 얻어갈 수 있다.

지난달 24일 처음 선보인 요기잇슈 클래스는 '절세 노하우'를 주제로 ▲과세 유형이 바뀔 경우 신고 의무 ▲배달대행 이용 시 세금계산서 발급 필요성 ▲성실신고확인 개념과 의무대상 ▲경조사비 경비 처리 방법 등 총 4편으로 구성됐다. 참세무법인의 황규철 세무사가 강의를 맡아 사례별 질문과 답변 형식으로 세무 지식을 알려준다.

요기잇슈는 매달 새로운 주제로 유튜브 채널을 통해 공개 예정이며, 음식점을 운영하는 소상공인 누구나 들을 수 있다.

다음 강의는 오는 19일 종합소득세를 주제로 진행될 예정이다. 관련 주제에 대해 '요기요사장님포털'을 통해 사전에 궁금한 점을 접수하면 황규철 세무사의 상담도 함께 이뤄진다.

김신명 DH코리아 운영본부장은 "식당 운영 시 꼭 필요한 전문 지식을 바쁜 사장님들께서 가장 편리하고 손쉬운 방법으로 얻어 가실 수 있도록 이번 오디오 클래스를 개설하게 됐다"며 "요기요의 지속적인 성장은 파트너인 사장님들로부터 시작되는 만큼 실질적인 도움을 드릴 수 있는 양질의 콘텐츠를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr