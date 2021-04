[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 2일 일반 망고보다 2~3배 큰 ‘베트남 킹·퀸 망고’를 판매한다고 밝혔다.

베트남 킹·퀸 망고는 평균 중량이 킹 망고 750g, 퀸 망고 650g 정도로 커서 한 개로도 여러 사람이 먹을 수 있다. 신맛이 적고 당도가 높으며 주스, 샐러드 등 다양한 요리로 활용할 수도 있다.

