2050년까지 대전에 ‘도시 숲’ 1000개 조성

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 2050년까지 대전에 도시 숲 1000개가 조성될 예정이다.

2일 대전시는 사업비 4150억원을 들여 2050년까지 생활권 도시 숲 1000개소 이상을 조성할 계획이라고 밝혔다.

기후변화의 심각성이 부각되면서 국제적 패러다임이 된 탄소중립을 구현하기 위해 탄소흡수원인 숲을 도심에 대거 확충해 나간다는 취지다.

시민의 일상과 가까운 공간, 10분 이내의 생활권에 공원, 녹지, 가로수, 정원 등 크고 작은 다양한 형태의 녹지공간을 확대하고 도심 외곽에 녹색인프라 구축과 복원, 기존에 조성된 도시 숲을 보전·관리하는 데 주력하겠다는 것이 시의 복안이다.

특히 시는 원도심 등 공원녹지 소외지역과 도시 쇠퇴지역, 도시재생지구 등 잠재공간을 적극 활용해 지역별 공원녹지 편차를 줄이고 녹색복지 범위를 확대하는 데 주력할 방침이다.

사업의 주된 유형은 ▲오염원을 저감시켜 쾌적한 환경을 제공하는 ‘기후대응 숲’ ▲시민 쉼터와 소통공간이 되는 ‘생활정원 숲’ ▲아름다운 가로경관을 위한 ‘명품가로 숲’ ▲도시의 생태기능 회복을 위한 ‘생태경관 숲’ ▲산림을 가꿔 저탄소녹색성장을 도모하는 ‘탄소상쇄 숲’ ▲나무 심기 문화 확산을 위한 ‘시민참여 숲’ 등으로 구분된다.

이외에도 시는 2019년부터 추진 중인 도시 바람길 숲을 올해 완공하고 가로수 조성, 옥상녹화, 쌈지공원 등 기존 사업도 지속 추진한다.

임묵 시 환경녹지국장은 “주요 탄소흡수원인 도시 숲의 다양한 효과를 극대화하고 언제 어디서든 시민이 쉽게 이용할 수 있도록 생활권과 원도심을 중심으로 사업을 확대해 나가겠다”며 “숲은 현재 우리가 직면한 기후위기를 해결할 수 있는 가장 효과적인 수단으로 숲에 대한 집중 투자가 미래 세대를 위한 탄소중립 이행으로 이어질 수 있게 노력하겠다”고 말했다.

