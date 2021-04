[아시아경제 이주미 기자] 대전 중구의 한 어린이집에서 3살 여아가 잠을 자던 중 숨진 가운데 경찰이 학대 정황을 포착했다.

대전경찰청은 모 어린이집 원장 50대 A씨를 아동학대 혐의로 입건해 조사 중이라고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 오후 1시께 중구 용두동 한 어린이집에서 생후 21개월 된 B양을 강제로 재우면서 몸 위에 발을 올려 압박을 가하는 등 학대한 혐의를 받는다.

수사 과정에서 B양에게서 학대 흔적은 발견되지 않았고 검안의 의견에서도 외상이나 골절 등은 없는 것으로 확인됐으나, 경찰은 어린이집 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 A씨의 학대 정황을 발견했다.

경찰은 B양에 대한 부검 결과를 토대로 A씨에 대해 학대치사혐의 적용을 검토한다는 방침이다.

이주미 기자 zoom_0114@asiae.co.kr