롯데홈쇼핑, 고급 브랜드 특화 '프리미엄 카탈로그' 발간

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 2일 50·60세대를 겨냥해 명품 패션잡화, 건강, 여행 등 고급 브랜드, 고관여 상품으로 구성한 ‘프리미엄 카탈로그’를 발간한다고 밝혔다.

롯데홈쇼핑에 따르면 최근 3년 간 카탈로그 이용고객을 분석한 결과 50·60세대가 전체의 약 80%를 차지하고, 이들의 주문액은 매년 10%씩 증가한 것으로 나타났다. 특히 코로나19 여파로 지난해 구독률과 평균 구매금액은 2019년 대비 10% 증가했고 60대 구독률이 33%로 가장 큰 폭으로 신장했다. 또한 명품·잡화, 보석·장신구 등 고가 상품 구매도 증가했다.

프리미엄 카탈로그는 유료회원제 엘클럽(L.CLUB), 카탈로그 우수고객(연간 주문액 상위 30%)을 대상으로 제공된다. 기존 카탈로그와 비교해 가독성과 편의성을 높이기 위해 핸디북 타입의 잡지형으로 제작하고 고급 브랜드도 론칭했다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나19여파로 비대면 쇼핑이 일상화되며 중장년층이 그들만의 언택트 쇼핑 채널로 카탈로그를 이용하고 있는 것으로 보인다”며 “최근 50·60세대가 구매력을 갖춘 새로운 소비층으로 등극하고 있는 만큼 이들에게 초점을 맞춘 콘텐츠와 서비스 구성으로 카탈로그의 고급화를 지속적으로 전개해 충성고객을 확보해 나갈 예정”이라고 말했다.

