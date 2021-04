관악구, 코로나19 방역 일자리 확대(100명) 추진

코로나19 지역확산 방지 위한 방역일자리 180명 선발 후 추가인력 100명 확대 선발...지역 내 체육관(7개소), 도림천 방역지원 등 지역방역 사각지대에 인원 배치

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 지난달 코로나19 방역을 위한 지역방역 일자리사업 참여자 180명 선발에 이어 100명을 추가 선발했다.

코로나19 장기화로 인한 경기침체로 어려움을 겪고 있는 구민들에게 일자리를 제공해 생활 안정을 도모함과 동시에 철저한 방역 활동을 통해 코로나19지역 감염의 고리를 끊어내기 위해서다.

지난 3월 선발된 지역방역일자리 180명은 지역 초·중·고교 및 21개 동 주민센터 등에 배치, 코로나19 방역 활동을 펼치고 있다.

추가 선발된 방역지원 인력 추가 선발자 100명은 기존 참여자 180명과 더불어 방역 사각지대에 있는 지역 내 체육관 7개소, 별빛내린천, 21개 동 주민센터에서 환경개선 및 방역지원 등 다양한 활동을 펼치게 된다.

이와 함께 구는 지난 1월부터 서울시민 안심일자리사업, 지역방역일자리사업, 지역공동체일자리사업 등 총 570여 명을 선발, 코로나19 위기 속 주민 생활 안정을 도모를 위한 공공일자리 창출을 이루고 있다.

또 오는 4월 중 지속되는 코로나19로 인한 경기침체·실업난에 대응하기 위해 '2021년 희망근로 지원 사업' 및 '하반기 서울시민 안심일자리(공공근로)사업' 참여인원을 모집할 예정이라고 밝혔다.

박준희 관악구청장은 “코로나19 지역사회 확산 방지를 위해 방역 사각지대에 놓인 지역 내 체육관, 별빛내린천, 동 주민센터 등에 인력을 추가 배치, 지역 방역활동에 더욱 힘쓰겠다”며 “앞으로도 코로나19로 어려움을 겪는 구민들을 위한 공공일자리를 지속적으로 창출해 침체된 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr